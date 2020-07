Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat Tschechien scharf kritisiert. Auf einer Pressekonferenz in Algerien erklärte er, die Freilassung des syrischen Kurdenpolitikers Salim Muslim sei Entscheidung eines Landes, das den Terrorismus unterstütze.

Muslim wurde am 24. Februar in Prag aufgrund eines von der Türkei erlassenen Haftbefehls festgenommen. Am 27. Februar wurde er auf freien Fuß gesetzt.